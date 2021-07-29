السلطات الصينية تعلن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 99 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 99 شخصًا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

ويشارك أكثر من 52 ألف من الجنود والشرطة ورجال الإطفاء والموظفين الحكوميين في أعمال الإنقاذ والإغاثة ، كما تم تخصيص أموال ومواد إغاثة إلى المناطق المنكوبة.

وتظل حكومة المقاطعة في حالة تأهب قصوى بعد بدء موجة جديدة من تساقط الأمطار.