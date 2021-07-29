تعليم بني سويف: منح نصف ساعة إضافية للجنة امتحانات بالفشن

أفادت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعويض طلاب لجنة رقم 144 بالفشن الإعدادية بنات عن التأخير لمدة نصف ساعة في بداية امتحان الثانوية العامة لطلاب القسم الأدبي في توزيع ورقة أسئلة مادة اللغة الإنجليزية



