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تعليم بني سويف: منح نصف ساعة إضافية للجنة امتحانات بالفشن
الخميس 29/يوليو/2021 - 01:38 م
احمد فتحي الدسوقي
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أفادت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعويض طلاب لجنة رقم 144 بالفشن الإعدادية بنات عن التأخير لمدة نصف ساعة في بداية امتحان الثانوية العامة لطلاب القسم الأدبي في توزيع ورقة أسئلة مادة اللغة الإنجليزية
وأكدت وكيلة الوزارة أنها تلقت تعليمات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مضيفة أنه قد تم تحرير محضر ورفعه للوزارة والتي بدورها وافقت على تمديد ساعات الامتحانات بمنح نصف ساعة إضافية للجنة 144 تعويضًا للطلاب عن التأخير.
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