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طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يشتكون من صعوبة امتحان الإنجليزي

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، الشعبة الادبية "أدبي"، أن امتحان مادة اللغة الانجليزية التي أدوها، اليوم، جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وأن به مجموعة من الأسئلة لذوي القدرات الخاصة، قائلين "امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب علمي كان أسهل من ذلك الامتحان"

وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، أطلق عدد من الطالبات وأولياء الأمور الزغاريد، احتفالا بانتهاء امتحانات السنة "الكبيسة" على حد تعبيرهم، حيث أكد الطلاب أن الامتحان كان ليس مباشرا، وبه عدد من الأسئلة الصعبة، وخاصة أسئلة "القطعة"، مؤكدين أنه كان هناك سؤالين للقطع في غاية الصعوبة، وخاصة قطعة "الذبابة"، حيث اعتمدت على الاستنتاج وجاء بها بعض الكلمات غير المألوفة، لافتين إلى أن بقية أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة.

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