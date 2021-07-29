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بشرى سارة من وزيرة الصحة بشأن المسافرين للخارج
الخميس 29/يوليو/2021 - 01:44 م
مارينا بشارة
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أنه تم تجهيز عدد 125 مكتبا موزعا على جميع محافظات الجمهورية بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code، وذلك لتقديم اللقاحات للمسافرين.
وأشارت إلى أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل، مضيفة أنه يتم العمل على اتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر لدول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الامريكية، ودول الخليج.
جاء ذلك خلال عرض وزيرة الصحة والسكان، تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، باجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
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