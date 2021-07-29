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تامر حسني يهنئ فريق "واما" بعد طرحهم لأغنية "نجمة معدية" ويُعلق: ألف مبروك لأصدقاء الطفولة

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة فريق واما بعد طرح أغنيتهم الجديدة "نجمة معدية"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر حسني مقطع من أغنية "نجمة معدية"، وعلق عليها قائلاً:" ألف مبروك لأصدقاء الطفولة والفصل الدراسي بالكونسيرفتوار، حبايب قلبي نجوم فريق واما".

وتابع تامر حسني قائلاً:" وألف مبروك نجوم ريكورد الغاليين والمنتج الكبير ياسر خليل، بالتوفيق والنجاح"

أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتعد التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

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