طبيب نفسي: 58% من حالات العنف بالحياة تحدث داخل المنزل (فيديو)

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن هناك احصائية جديدة أفادت أن 58% من حالات العنف بالحياة تحدث داخل المنزل.



وأشار "المهدي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن قلة النوم والاضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات والضغوط المتعددة تجعل الشخص على حافة العنف، وقد يرتكب شخص عادي جريمة غير متوقعة.



ولفت الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إلى أن متابعة "السوشيال ميديا" ليل ونهار تجعل الشخص ليس قادرا على ضبط تصرفاته، لافتا إلى أن العلاقة الوثيقة مع الله تجعلنا نسيطر على تصرفاتنا وأفعالنا.

