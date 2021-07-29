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ضبط طالبتين بحوزتهما تليفون محمول داخل لجنة ثانوية عامة بقليوب

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، غياب 65 طالبا وطالبة عن الامتحان، وضبط طالبتين بحوزتهما 2 جهاز تليفون محمول داخل لجنة الثانوية العامة بنات بقليوب.

وأكدت المصادر، أن الامتحانات مرت بسلام، اليوم، دون حدوث ما يعكر الصفو، وبذلك تنتهي امتحانات الشعبة الأدبية.

وأدى الطلاب، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، التي بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بدءا من مرور الطلاب والملاحظين والمراقبين من بوابات التعقيم الإلكترونية، والتزامهم بارتداء الكمامة.

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