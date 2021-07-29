في هذا الموعد.. سعد الصغير يحيي حفلاً غنائياً بالساحل الشمالي





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان سعد الصغير الدرامية مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاج ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع.

يستعد الفنان سعد الصغير لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في الساحل الشمالي، بمشاركة الفنانة الاستعراضية دينا، وذلك يوم السبت القادم الموافق 31 أغسطس الجاري.وأعلن سعد الصغير عن موعد الحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً:"انتظروني إن شاء الله، تاني حفلاتي في الساحل الشمالي يوم السبت القادم".