وزير الخارجية الأمريكي: عازمون على ألا تحصل إيران على السلاح النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن بلاده عازمه على ألا تحصل إيران على السلاح النووي.

وأضاف بلينكن، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، أن إيران تتقدم في برنامجها النووي والمحادثات معها لن تدوم إلى الأبد.

وتابع بلينكن: "سنبقى حاضرين في المنطقة وملتزمون بالدفاع عن شركائنا"، مطالبًا الحكومة الإيرانية بألا تستعمل العنف لإسكات أصوات الشعب الإيراني.