الإسماعيلي يقترب من خدمات مهاجم المنتخب الإماراتي

دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة مع حمدان المنصوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصا الإماراتي ومنتخب الإمارات للشباب، من أجل التوقيع معه.





وجلب المنصوري أنظار إيهاب جلال المدير الفني للدروايش من أجل التوقيع معه وتدعيم خط الهجوم، خاصةً أن اللاعب صغير السن ويتمتع بمهارات فنية كبيرة.





وكان المنصوري لاعبًا ضمن صفوف الشارقة الإماراتي قبل أن ينتقل إلى دبا الحصا، ويقدم مردود متميز جعله تحت أنظار العديد من الأندية في كل مكان.





وجاء طلب جلال من إدارة ناديه للتوقيع مع اللاعب، من أجل الاستفادة من خدماته وحل العجز الهجومي الذي واجه الفريق في أغلب مباريات الموسم الجاري.



