Advertisements

الإسماعيلي يقترب من خدمات مهاجم المنتخب الإماراتي

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة مع حمدان المنصوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصا الإماراتي ومنتخب الإمارات للشباب، من أجل التوقيع معه.

وجلب المنصوري أنظار إيهاب جلال المدير الفني للدروايش من أجل التوقيع معه وتدعيم خط الهجوم، خاصةً أن اللاعب صغير السن ويتمتع بمهارات فنية كبيرة.

وكان المنصوري لاعبًا ضمن صفوف الشارقة الإماراتي قبل أن ينتقل إلى دبا الحصا، ويقدم مردود متميز جعله تحت أنظار العديد من الأندية في كل مكان.

وجاء طلب جلال من إدارة ناديه للتوقيع مع اللاعب، من أجل الاستفادة من خدماته وحل العجز الهجومي الذي واجه الفريق في أغلب مباريات الموسم الجاري.

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بشرى سارة من وزيرة الصحة بشأن المسافرين للخارج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يتخذ إجراءت نارية تجاه لاعبيه لضم مبابي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على آخر تطورات صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

رفضت إعطاءه "العيدية" فرماها من الدور الثاني.. إصابة زوجة في الشرقية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

12:00 م

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

09:00 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان