نوال الزغبي: ملحن أغنية"ارقص" توفى قبل طرحها







أعربت النجمة نوال الزغبي، عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة "ارقص" وذلك عبر مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090.





وقالت نوال، عن نجاح الأغنية :"أن هدفها تشجيع الناس للخروج من الهموم والحزن في ظل الظروف الصعبة الحالية، حيث أن الموسيقى تعتبر دواء للروح.





وأضافت أن ملحن الأغنية كان قد توفى قبل ظهور الأغنية للنور، وكانت بمثابة حلم له مما جعلها مصممة على ظهورها بأسرع وقت ممكن كلمسة وفاء لروحه.





وعن أغنية عكس الطبيعة، صرحت الزغبي بأنها خلال الفترة المُقبلة ستبدء تصويرها، وأكدت أنها ستكون أيضاً باللهجة المصرية.





كما كشفت الزغبي، عن تعاون جديد يجمعها بالفنان زياد برجي ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور مؤكدة حرصها على التجديد المستمر لإرضاء كل الأذواق.





جدير بالذكر أن أغنية "ارقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.