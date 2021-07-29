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ختامها مسك.. طلاب الأدبي يودعون الامتحانات الثانوية بالزغاريد

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك فرحة عارمة ظهرت على طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة عقب انتهاء آخر امتحان لهم وهو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الخميس.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الأدبي جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يرصد الاتحاد أي شكاوى بخصوص صعوبة الأسئلة، ما عدا بعض الآراء التي اشتكت من صعوبة بعض النقاط في القطعة، مشيره إلى أن انتهاء الطلاب من الامتحانات رسم الفرحة على وجوه الطلاب، فضلا عن قيام بعض الطالبات بالزغاريد داخل اللجان.

وأوضحت، أن طلاب الثانوية العامة مروا بظروف صعبة وعام استثنائي بسبب جائحة كورونا، وكان الله في عون أولياء الأمور خاصة الأمهات، الذين تحملوا الضغط الكبير طوال العام، فضلا عن تخوفهم على مصير أبنائهم والحرص علي تفوقهم، مقدمة الشكر والتقدير لجميع الأمهات وأولياء الأمور على ما يقوموا به من أجل أبنائهم.

ومن الجدير بالذكر، أدى اليوم، طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، وأدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

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بوابة الفجر انتهاء امتحانات الثانوية العامة الفجر الثانوية العامة

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