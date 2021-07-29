أولياء أمور مصر: امتحانات الإنجليزي لطلاب أدبي جاء متوسط الصعوبة

إلى أن مسلسل الغش ما زال مستمرا وتم تداول الامتحان والإجابات.





وفور خروج الطلاب من اللجان انطلقت الزغاريد والرقص احتفالا بانتهاء الامتحانات بعد رحلة معاناة طويلة في ظل جائحة كورونا واعتماد الطلاب علي التعليم الذاتي وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيًا على البابل شيت، بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم وحل المشكلات، بأسئلة الاختيار المتعدد.





وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة الدخول بالكتاب المدرسي وعليه ملاحظات الطالب مهما كان حجمها، مع منع دخول الملازم او الكتب الخارجية. ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقه.

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان اللغة الانجليزية للشعبة الأدبية بالثانوية العامة، والذي انطلق صباح اليوم الخميس الموافق ٢٨ من شهر يوليو الجاري الذي يعقد لمدة ساعتين اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ويعد اليوم الرابع عشر في ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.وأوضحت الحزاوي، في تصريحات صحفية، أن الامتحان جاء متوسط الصعوبة، وقطعة الفهم صعبة، مشيرة