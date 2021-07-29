استشاري باطنة: الإفراط في المسكنات يؤدي للإصابة بالسرطانات (فيديو)

حذر الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة والمستشار الإقليمي للتوعية الصحية، من استخدام المسكنات بدون استشارة طبية، موضحا أن المسكن يعالج العرض ويترك المرض ينخر في الجسم دون علاجه.





وأشار "صفوت"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن هناك أشخاص كثيرين يصابون بصداع ويتناولوا مسكنات وهم مصابون بالضغط ولا يعلمون مما قد يعرضهم لمخاطر صحية، منوها بأن كثرة تناول المسكنات يجعلها تفقد تأثيرها على الجسم بعد فترة.



