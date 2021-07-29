الإسكان: شرط أساسى عدم الاستفادة من أي مبادرات تمويل عقاري سابقة لدخول في مبادرة 3%

ضمت مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة 3%، العديد من الشروط العامة التى يجب على المواطنين سواء محدودي او متوسط الدخل أن تتحقق فيهم للاستفادة منها في تملك وحدات سكنية.

وشملت الشروط العامة التى لابد أن تتحقق في المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة سواء متوسطي أومحدودي الدخل الآتي بحسب تصريحات مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي اليوم :

1- أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم ، وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

2- أن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

3- أن يكون المستفيد مصرياً.

4- لا يتعدى عمر المستفيد سواء من أصحاب المعاشات أو المهن الحرة أو ذوي الاحتياجات الخاصة 75 عاماً بنهاية مدة التمويل.

5- عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

6- أن يكون التمويل المتاح في إطار المبادرة لشراء وحدة سكنية واحدة.

وكان البنك المركزي اعلن عن إطلاق مبادرة لتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 100 مليار جنيه ضمن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير شقق سكنية لكل المصريين، وتضمنت المبادرة تسهيلات في تقسيط ثمن الشقة على فترة زمنية تصل إلى 30 عام، ويمكن شراء الوحدات السكنية للاتشراك في المبادرة عن طريق الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الاسكان، أو وحدات سكنية خاصة خارج مشروعات الوزارة بشرط ان تكون كاملة التشطيب.