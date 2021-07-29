بعد تحذيرات "الصحة" منه.. ماذا تعرف عن متحور دلتا بلس؟



حذر مسئولي وزارة الصحة المصريين من إمكانية وصول متحور دلتا بلس أحد متحورات فيروس كورونا التاجي المستجد إلى مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وقال رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة، الدكتور أمجد الحداد، إن متحور فيروس كورونا "دلتا بلس" من المتوقع وصوله في سبتمبر المقبل، خاصة أن المتحور "دلتا بلس" قد وصل إلى عدد من الدول العربية والقريبة من مصر، من أبرزها تونس وليبيا والعراق.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن متحور دلتا بلس الذي حذرت وزارة الصحة المصريين منه:



- متغير دلتا بلس هو طفرة في متغير دلتا، وكلاهما يختلفان بعض الشيء عن بعضهما البعض.





- متغير دلتا بلس أو متغير AY.1 يتميز باكتساب طفرة K417N، مما يجعله أكثر خطورة.



- متحور "دلتا بلس" هو أسرع في الانتشار، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به هم الأطفال، على عكس الفيروس ذاته.



- سلالة "دلتا بلس" تخترق جسم الإنسان بسهولة، وقد تكون مقاومة للأجسام المضادة وحيدة النسيلة.



- دلتا بلس لديه قابلية متزايدة للانتقال، وربط أقوى بمستقبلات خلايا الرئة، وتقليل محتمل في استجابة الأجسام المضادة أحادية النسيلة.



- بسبب أعراضًا مثل الحمى والسعال وآلام الصدر والإسهال وضيق التنفس والصداع والطفح الجلدي وما إلى ذلك.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



