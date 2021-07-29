مواعيد مباريات دور الـ8 من أولمبياد طوكيو 2020

أسدل الستار على دور المجموعات من منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، بتأهل المنتخب المصري إلى الدور المقبل.





وتمكن منتخب مصر من التأهل بعد الفوز بثنائية نظيفة على أستراليا بالجولة الأخيرة، بينما المكسيك فازت على جنوب إفريقيا، لترافق اليابان التي أقصت فرنسا برباعية نظيفة.





مواعيد مباريات دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020





جميع المباريات ستُلعب يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو 2021





إسبانيا وكوت ديفوار الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة.





اليابان ونيوزلندا الساعة 11 صباحًا بتوقيت القاهرة.





البرازيل ومصر الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.





كوريا الجنوبية والمكسيك الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.



