مستشار النمسا: زيارة ولي عهد أبوظبي محطة مهمة في إطار تعزيز علاقات البلدين

قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس، اليوم الخميس، إن زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد محطة مهمة في إطار تعزيز علاقات البلدين.

وأضاف مستشار النمسا، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نعمل مع الإمارات بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية".

وأوضح مستشار النمسا: "نعمل مع الإمارات بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية".

وتابع مستشار النمسا، أن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين النمسا والإمارات إلى شراكة استراتيجية سيجلب فوائد للبلدين.

ووصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، إلى فيينا في مستهل زيارة رسمية للنمسا.