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أغنية "حتة من قلبي" لحسين الجسمي تتخطى ١٤ مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حققت أغنية الفنان حسين الجسمي نجاحاً كبيراً وذلك بعد طرحها بأسبوعين، حيث بلغ عدد مشاهداتها على قناته الخاصة على "يوتيوب" أكثر من ١٤ مليون مشاهدة، كما دخلت التريند على الموقع نفسه واحتلت المركز الرابع.



أغنية "حتة من قلبي" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساچ وماستر علي فتح الله.


ومن كلمات الاغنية: "وش من غير كاني وماني
طبعي بدخل في الموضوع..إنتي صورتك مستلماني
كل أيام الإسبوع يا حته يا حته يا حته من قلبي
لقيت نُصي ولقيت جوي". 

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