محمد علاء يحصل علي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

والجدير بالذكر أن محمد علاء شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " الاختيار 2"، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، والمسلسل بطولة كريم عبد العزيز،احمد مكي،اسماء ابو اليزيد،إنجي المقدم، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج باهر دويدار.

أعلن الفنان محمد علاء عن حصوله علي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".كتب الفنان محمد علاء:"شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة، تحية من القلب".