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محمد علاء يحصل علي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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أعلن الفنان محمد علاء عن حصوله علي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


كتب الفنان محمد علاء:"شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة، تحية من القلب". 


والجدير بالذكر أن محمد علاء شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " الاختيار 2"، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، والمسلسل بطولة كريم عبد العزيز،احمد مكي،اسماء ابو اليزيد،إنجي المقدم، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج باهر دويدار. 

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