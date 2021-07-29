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وزيرة التضامن تشهد مناقشة رسالة ماجستير لفتاة يتيمة

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مناقشة رسالة الماجستير لإحدى بنات دور الأيتام المتفوقين علميا لتشجيعها أثناء المناقشة ودعمها ومشاركتها فرحتها وتهنئتها، حرصا منها على تقديم سبل الدعم لكافة أبناء دور الرعاية المتفوقين علميا.

وأكدت نيفين القباج، على أن حضورها مناقشة رسالة الماجستير لجيهان جاء كرسالة صريحة تؤكد على تقديرنا للجهد الذي يبذله أولادنا وبناتنا لإحراز التفوق العلمي والمهني لتسهيل دمجهم في سوق العمل وفي المجتمع، مضيفة أن الجميع يشعر بالفخر تجاه شباب يحتذى به في تخطى الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل لهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تشرفت بحضور مناقشة الرسالة، مؤكدة انها تشعر بسعادة حقيقية لإصرار جيهان على استكمال رسالتها العلمية وهو الهدف الاسمى الذي تسعى إليه وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق مستقبل واعد وسعيد لأبناء دور الرعاية وان الوزارة حريصة على استمرار التواصل معهم وتقديم المشورة لهم في أي وقت.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بناتنا وأولادنا في دور الرعاية لهم كافة الحقوق وتدعمهم الوزارة بأقصى ما يمكن لتعظيم قدراتهم وتمكينهم علميا ومهنيا.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لكلية التربية الرياضية جامعة حلوان لدورها في دعم الطالبة لاستكمال مسيرتها العلمية.

والجدير بالذكر أن جيهان تتميز بالتفوق العلمي وحصلت على الثانوية العامة بمجموع ٩٠٪؜ والتحقت بكلية التربية الرياضية وجاء ترتيب تقديرها الاولى على القسم والرابعة على مستوى الكلية وبعد التخرج عملت معيدة في جامعة السادات وجامعة بني سويف لمدة عام.
وزيرة التضامن تشهد مناقشة رسالة ماجستير لفتاة يتيمة
وزيرة التضامن تشهد مناقشة رسالة ماجستير لفتاة يتيمة
وزيرة التضامن تشهد مناقشة رسالة ماجستير لفتاة يتيمة
وزيرة التضامن تشهد مناقشة رسالة ماجستير لفتاة يتيمة

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