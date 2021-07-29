رئيس الوزراء ينيب وزير الاتصالات لحضور المؤتمر العالمي للإفتاء

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، نيابةً عنه، حيث سيلقي كلمة رئيس الوزراء في افتتاح فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي الذي ينعقد في الثاني والثالث من أغسطس المقبل برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون».





ويشهد المؤتمر عدة جلسات على مدار يومين، يشارك فيها كبار رجال الدولة وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث سيلقي كلمة هامة في بداية الجلسة، وكذلك تشمل الجلسة كلمات لكل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأ. د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر، وكذلك كلمة لسماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الرحمن الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وأ. د. سعد حميد كمبش -رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح -وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني.





إلى جانب كلمة الشيخ مصطفى سيريتش المفتي الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء في إقليم البلقان، فضلًا عن تشريف المؤتمر قامات كبيرة أخرى.





ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.



