Advertisements

رئيس الوزراء ينيب وزير الاتصالات لحضور المؤتمر العالمي للإفتاء

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، نيابةً عنه، حيث سيلقي كلمة رئيس الوزراء في افتتاح فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي الذي ينعقد في الثاني والثالث من أغسطس المقبل برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون».

ويشهد المؤتمر عدة جلسات على مدار يومين، يشارك فيها كبار رجال الدولة وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث سيلقي كلمة هامة في بداية الجلسة، وكذلك تشمل الجلسة كلمات لكل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأ. د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر، وكذلك كلمة لسماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الرحمن الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وأ. د. سعد حميد كمبش -رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح -وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني.

إلى جانب كلمة الشيخ مصطفى سيريتش المفتي الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء في إقليم البلقان، فضلًا عن تشريف المؤتمر قامات كبيرة أخرى.

ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.

ويبدأ مطار القاهرة الدولي في استقبال الوفود المشاركة من 85 دولة، بينهم مجموعة من ممثلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم بدءًا من غد الجمعة، كما يتوالى وصول الوفود خلال اليومين المتتاليين للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدبولي بوابة الفجر المؤتمر العالمي للافتاء الفجر

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رفضت إعطاءه "العيدية" فرماها من الدور الثاني.. إصابة زوجة في الشرقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يتخذ إجراءت نارية تجاه لاعبيه لضم مبابي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة من وزيرة الصحة بشأن المسافرين للخارج

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

12:00 م

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

09:00 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان