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في هذا الموعد.. إيهاب توفيق يحيي حفلاً غنائياً بالولايات المتحده الأمريكيه

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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 يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في  الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم السبت القادم الموافق 31 يوليو الجاري .

وأعلن إيهاب توفيق عن موعد الحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر إيهاب توفيق مقطع فيديو جديد له، وعلق عليه قائلاً:"أراكم جميعاً في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 31 يوليو".

والجدير بالذكر أن إيهاب توفيق طرح مؤخراً أغنية "زحمة الأيام" التي تعاون فيها مع حميد الشاعري، هشام عباس، مصطفى قمر، وهي من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم، وحققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".

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