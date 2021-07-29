ما ستحملش.. وفاة عامل بأزمة قلبية خلال مشاجرة مع زوجته

كشف مصدر أمني بالقليوبية، اليوم الخميس، حقيقة واقعة قتل ربة منزل لزوجها بمنطقة قصر الثقافة في كفر شكر، حيث تبين أن وفاة الزوج جاءت خلال مشاجرة مع زوجته، حيث أصيب بأزمة قلبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بوفاة زوج خلال مشاجرة نشبت مع زوجته لخلافات أسرية بينهما.





وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "خ.أ.م"، عامل، وفاة طبيعية خلال مشادة نشبت بينه وبين زوجته "أ.ن"، لخلافات أسرية.



