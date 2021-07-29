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الزمالك يحسم موقفه من استكمال الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي
الخميس 29/يوليو/2021 - 02:11 م
ريهام عبد المحسن
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك موقفه بشأن استئٔناف بطولة الدوري بدون وجود لاعبي المنتخب الأولمبي المشارك حاليا في أولمبياد طوكيو والذي تأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد.
ووافق كارتيرون على استكمال مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي لحين عودتهم ولم يجد أي مشكلة في الأمر.
ويتواجد مع المنتخب الأولمبي في البطولة حاليا كلا من محمود الونش وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري
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