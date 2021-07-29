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الزمالك يحسم موقفه من استكمال الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك موقفه بشأن استئٔناف بطولة الدوري بدون وجود لاعبي المنتخب الأولمبي المشارك حاليا في أولمبياد طوكيو والذي تأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد.

ووافق كارتيرون على استكمال مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي لحين عودتهم ولم يجد أي مشكلة في الأمر.

ويتواجد مع المنتخب الأولمبي في البطولة حاليا كلا من محمود الونش وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري

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