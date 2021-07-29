رئيس النواب اللبناني: على أتم الاستعداد لرفع الحصانات بما في ذلك عن القضاء

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه على أتم الاستعداد لرفع الحصانات بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسو الباخرة في مرفأ بيروت إلى لحظة حدوث الانفجار.

وأضاف بري، اليوم الخميس، أن البرلمان اللبناني وضمناً كتلة التنمية والتحرير على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء في قضية انفجار مرفأ بيروت، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.