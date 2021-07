ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي يشارك في بطولته شون بين إلى جانب ابنته حديثه العهد بهوليوود.



وتستوحى أحداث الفيلم من كتاب صدر عام 2005 بعنوان Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life.



طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Flag Day الذي يشهد الظهور الأول لانبة النجم شون بين، ديلان بين في فيلم من بطولتها.