موعد مباراة مصر ضد السويد في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيرة السويد ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة أولمبياد طوكيو 2021، صباح يوم الجمعة المقبلة الموافق 30 من الشهر الجاري.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح يوم الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب السويد المركز الثاني برصيد 9 نقاط.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث أولمبياد بطوكيو.



