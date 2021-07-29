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موعد مباراة اليابان ونيوزيلندا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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أسدل الستار على دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتأهل منتخب اليابان للدور ربع النهائي من الأولمبياد، بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى، بتحقيق العلامة الكاملة بتسع نقاط على حساب منتخب المكسيك وصيف المجموعة برصيد 6 نقاط والمنتخب الفرنسي صاحب المركز الثالث ومنتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

ويواجه منتخب الساموراي في الدور التالي من البطولة منتخب نيوزيلندا وصيف المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، والتي كانت تضم منتخب كوريا الجنوبية صاحب الصدارة ب6 نقاط، ومنتخب رومانيا صاحب الثالث ومنتخب هندوراس متذيل ترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت المقبل الموافق 31 من يوليو الجاري على ستاد سايتاما 2002.

جدير بالذكر أن الدور ربع النهائي سوف ينقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لدورة الألعاب الأولمبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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