تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت تقارير أن محمد عبد السلام يحظى باهتمام عدد من أندية الدوري المصري أبرزهم النادي المصري البورسعيدي، مشيراً إلى أن مسئولي الأخير فتحوا باب المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة الزمالك لطلب الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.





ويرغب مسئولو المصري في دخول عبدالسلام ضمن صفقة تبادلة ينتقل بموجبها كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي إلى الزمالك، بعدما أبدى مسئولي القلعة البيضاء للحصول على لاعب المنتخب الأولمبي في الصيف المقبل.





ويتوقف رحيل محمد عبدالسلام على نجاح نادي الزمالك في التعاقد مع مدافع جديد، بناءً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.



