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الكشف عن موعد تقديم فليك مدرباً للمنتخب الألماني

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
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كشفت مجلة كيكر الألمانية، اليوم الخميس، عن تحديد يوم 10 أغسطس (آب) المقبل، موعداً لتقديم هانزي فليك كمدير فني جديد للمنتخب الألماني لكرة القدم.

وسيتولى فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، المهمة خلفاً ليواكيم لوف الذي حقق لقب كأس العالم عام 2014، ورحل عن منصبه بعد نهاية منافسات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

وسيكون على فليك سد بعض الفجوات قبل عودة المنتخب الألماني للمشاركة في تصفيات كأس العالم في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعد مشاركة مخيبة للآمال في أمم أوروبا الأخيرة والتي خرج فيها الفريق من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب إنجلترا.

وسيكون العثور على مدرب حراس مرمى جديد بعد مغادرة أندرياس كوبكه لمنصبه، أحد المهام الأولى لفليك.

ولم تتضح الصورة في الوقت الحالي بشأن اعتماد فليك على الثنائي المخضرم توماس مولر (31 عاماً) وماتس هاملز (32 عاماً) من عدمه، حيث كان كلا اللاعبين قد ابتعدا عن المنتخب عقب كأس العالم 2018 في روسيا، لكنهما عادا للمشاركة مجدداً في أمم أوروبا الأخيرة.

وستكون المباراة الأولى لفليك كمدرب للمنتخب الألماني أمام منتخب ليشتنشتاين خارج ملعبه في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، قبل أن يقود المباراة الأولى له في ملعبه حينما يواجه منتخب أرمينيا في شتوتغارت في الخامس من الشهر ذاته، وبعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه منتخب أيسلندا.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس العالم 2022، وذلك عقب خسارة مفاجئة أمام ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية في مارس (آذار) الماضي.

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