الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي حددت مبلغ بيع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول، بعد الاستقرار على الإطاحة به في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وخرج أجاي من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وقلة الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة، مما تسبب في ابتعاده عن مستواه الذي ظهر عليه في السنوات الماضية.





وأكد المصدر، أن إدارة النادي حددت مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار أي ما يقارب 46 مليون جنيه مصري، لبيع عقد جونيور أجاي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابع المصدر، أن إدارة النادي كلفت عددًا من وكلاء اللاعبين، بسرعة تسويق اللاعب النيجيري جونيور أجاي في الخليج أو أوروبا، وإحضار عروض رسمية خلال الفترة الحالية.





وأوضح المصدر، أن موسيماني منح إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لبيع اللاعب، مؤكدًا أنه ليس في حاجة له داخل الفريق الأول في الفترة المقبلة.



