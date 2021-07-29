تعرف على موعد مباراة أمريكا وقطر في نصف نهائي الكأس الذهبية

يصطدم منتخب قطر الأول لكرة القدم، بمنافسه الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار منافسات دور نصف نهائي الكأس الذهبية، صباح اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.





المنتخب القطري، تأهل إلى الدور قبل النهائي، بعدما أطاح بنظيره السلفادور، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المقابل فاز الولايات المتحدة الأمريكية أمام جمايكا بهدف دون رد.





ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، بالمتأهل من مواجهة المكسيك وكندا، في نهائي الكأس الذهبية.



