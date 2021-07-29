مصرع مزارع متأثرا باستنشاق مبيد حشري في المنيا

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة متأثرا بمبيد حشري أثناء العمل بأرضة الزراعية في مدينة العدوه بالمنيا.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوفاة «رضا، ا، ح، ا – 55 سنه»، مزارع ومقيم بمدينة العدوه، متأثر باستنشاق مبيد حشري، أثناء العمل بالأرض الزراعية.



تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوه، عدم وجود شبهه جنائية.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

