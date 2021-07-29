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خاص.. عمرو دياب يستعد لتصوير إعلان دعائي جديد

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد الهضبة عمرو دياب،  لتصوير إعلان دعائي جديد لصالح إحدى شركات المياه الغازية المُتعاقد معها الهضبة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومع عرض الإعلان الجديد خلال الأسابيع المقبلة سيتم طرح أغنية نفس الإعلان الجديدة الذي انتهى عمرو، من كافة تفاصيلها خلال الأيام الماضية.
 
في سياق آخر  يستعد الهضبة لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً  في مدينة العلمين الجديدة وذلك يوم ١٣ أغسطس المقبل
.
وقد نفذت تذاكر حفل عمرو، فئة الـ 750 جنيه، وذلك عقب طرح التذاكر بساعة فقط، حيث طرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر على أربع فئات الأولى بـ 750 جنيهاً والثانية بمبلغ 1500 جنيهاً والثالثة بمبلغ 3000 جنيهاً، والثالثة بمبلغ 4000جنيهاً مصرياً. 

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