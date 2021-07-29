نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن الاجتماع الذي دعا عضو المجلس



أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن الاعلان الذي نشره على موقع النقابة، محمد راضي مسعود، عضو المجلس والذي حدد سيادته يوم الأحد 1 أغسطس الجاري.



وجاء نص القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة

وعلى الاعلان الذي نشره على موقع النقابة الأستاذ محمد راضي مسعود عضو المجلس والذي حدد سيادته يوم الأحد ١ اغسطس الجاري.



وتابع: لاعتبارات قدرناها قررنا:

أولًا: يؤجل هذا الاجتماع لموعد آخر سيحدد فيما بعد.

ثانيًا: يتم نشر هذا القرار على موقع النقابة ويتم اخطار النقابات الفرعية التي عساها اخطرت سلفًا اخطارها بقرارنا إرجاء هذا الاجتماع.

ثالثًا: لا يجوز نشر مثل هذه الاعلانات على موقع النقابة إلا بعد الرجوع إلينا.

رابعًا: نسترعى عناية كافة الزملاء أعضاء المجلس إلى أن مقتضيات العمل المؤسسي تقتضي التوافق سلفًا في مثل هذه الأمور.

