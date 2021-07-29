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نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن الاجتماع الذي دعا عضو المجلس
الخميس 29/يوليو/2021 - 03:14 م
آيات عامر
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أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن الاعلان الذي نشره على موقع النقابة، محمد راضي مسعود، عضو المجلس والذي حدد سيادته يوم الأحد 1 أغسطس الجاري.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة
وعلى الاعلان الذي نشره على موقع النقابة الأستاذ محمد راضي مسعود عضو المجلس والذي حدد سيادته يوم الأحد ١ اغسطس الجاري.
وتابع: لاعتبارات قدرناها قررنا:
أولًا: يؤجل هذا الاجتماع لموعد آخر سيحدد فيما بعد.
ثانيًا: يتم نشر هذا القرار على موقع النقابة ويتم اخطار النقابات الفرعية التي عساها اخطرت سلفًا اخطارها بقرارنا إرجاء هذا الاجتماع.
ثالثًا: لا يجوز نشر مثل هذه الاعلانات على موقع النقابة إلا بعد الرجوع إلينا.
رابعًا: نسترعى عناية كافة الزملاء أعضاء المجلس إلى أن مقتضيات العمل المؤسسي تقتضي التوافق سلفًا في مثل هذه الأمور.
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