أحد العارضين بـ"ديارنا": "الزبون دقيق وعارف قيمة المنتج" (فيديو)

عرضت فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرا مصورا من داخل معرض "ديارنا" بمدينة العلمين الجديدة.





وقال حسن بدر، المشرف على معرض "ديارنا"، إن المعرض مستمر لمدة شهر ويشترك فيها 250 عارض على مدار فترة المعرض، ومنتجات المعرض كلها يدوية ومتنوعة، مضيفا أن المعرض له زواره الذين يحرصون على التوجه له سنويا.



