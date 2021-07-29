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أحد العارضين بـ"ديارنا": "الزبون دقيق وعارف قيمة المنتج" (فيديو)
الخميس 29/يوليو/2021 - 03:15 م
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرا مصورا من داخل معرض "ديارنا" بمدينة العلمين الجديدة.
وقال حسن بدر، المشرف على معرض "ديارنا"، إن المعرض مستمر لمدة شهر ويشترك فيها 250 عارض على مدار فترة المعرض، ومنتجات المعرض كلها يدوية ومتنوعة، مضيفا أن المعرض له زواره الذين يحرصون على التوجه له سنويا.
ومن ناحيته، قال أحد العارضين بمعرض "ديارنا"، إن المعرض فرصة للعارضين لتسويق منتجاتهم، وهناك إقبال من الزائرين على المعرض، معلقا: "كل شغلنا يدوي ومميز.. والناس مقبلة على الشراء، والزبون دقيق جدا، وعارف قيمة المنتج".
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