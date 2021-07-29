انطلاق مبادرة "نور حياة" لعلاج مشاكل البصر في كفر الشيخ

قال المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ أنه يتابع أعمال المبادرة الرئاسية " نور حياة " اليوم الخميس، والخاصة انطلاق القافلة الطبية للعيون تحت إشراف صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة يومى الخميس والجمعة بمركز شباب سنهور المدينة دسوق، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بقرية سنهور والقرى المجاورة وذلك لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المرحلة الثانية والتى يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، يومى الخميس والجمعة.



ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء الكشف الطبى على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، والتى تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ



حيث بدأت أعمالها اليوم الاول واستفاد منها 600 مواطن ومواطنة من قرية سنهور المدينة والقرى المجاورة

وقد اكد المحاسب، رئيس المركز والمدينة على أهمية المبادرة التى تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية فى الإبصار، وتستهدف المبادرة علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى للأفراد الأكثر احتياجًا من كبار السن وتلاميذ المدارس بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للمرضى بالمجان.



وقال محمد مطاوع، منسق صندوق تحيا مصر، ان المبادرة الرئاسية " نور حياه " تنقسم الى شقين فيتم في الشق الأول إجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لحالات كبار السن من الأفراد الأكثر احتياجا والتى تم إطلاقها اليوم الخميس للحالات المسجلة بالجمعيات الأهلية والخيرية منها " صندوق تحيات مصر، الجمعيات، ومجلس مدينة دسوق " ومن خلال بطاقة الرقم القومى ورقم الموبايل، على أن تجرى الفحوصات الطبية لحالات كبار السن من الأكثر احتياجًا على مدار يومين " الخميس والجمعة " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وأضاف، أن الشق الثانى من المبادرة الرئاسية " نور حياة " يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان والنظارات.