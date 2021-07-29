Advertisements

الأحد.. توقيع مذكرة بين "الأطباء العرب" و"نبض" اللبنانية

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements

أعلن الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع منظومة نبض للتوعية والإعلام الصحي اللبنانية، الأحد المقبل بمقر الاتحاد بدار الحكمة بالقاهرة، من أجل تحقيق التعاون اللازم في تقديم البرامج المهنية والتدريبية المتخصصة؛ لتحقيق التنمية المهنية بالدول العربية.

ويمثل اتحاد الأطباء العرب في توقيع اتفاقية التعاون؛ الاستاذ الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للاتحاد، فيما يمثل منظومة نبض للتوعية والإعلام الصحي، الأستاذ عدنان أبو شرار رئيس مجلس إدارة المنظومة.

وبهذه المناسبة، يعقد اتحاد الأطباء العرب مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد المقبل للإعلان عن تفاصيل وبنود اتفاقية التعاون مع منصة نبض للتوعية والإعلام الصحي، بحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والصحفية، إضافة إلى تغطية خاصة لعدد من القنوات الفضائية المحلية والعربية.

وتأتي مذكرة التفاهم تلك، استكمال للدور الذي يلعبه اتحاد الأطباء العرب في تحقيق التنمية المهنية في الاقطار العربية، وتقديم خدماته للمنظمات الحكومية، ومنظمات الاعمال، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية من خلال تقديم البرمج المهنية والتدريب المتخصصة.

وتتضمن مذكرة التفاهم بين الاتحاد ومنصة نبض للتعليم والتوعية والاعلام الصحي، الاتفاق على إعتماد "منصة نبض" كتعليم مستمر للاطباء من أجل تحديث المعلومات الطبية، وفق آخر الدراسات والابحاث العلمية المحكمة من جهات مرجعية عالمية متخصصة، والتوعية الصحية للمرضى والبيئة المرافقة للعيادات والمنشآت الطبية.

وتستند مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الجانبين إلى أن اتحاد الأطباء العرب مؤسسة رائدة في التنمية المهنية والطبية والتكامل الصحي العربي، إضافة إلى نشر رسالة الطب الانسانية في جميع أرجاء الوطن العربي والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للاطباء والفرق الطبية المعاونة وتحقيق التنمية المهنية والعلمية والبحثية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية الطبية من خلال لجانه وروابطه العلمية والمهنية.

كما أبرز الاتفاق أن "نبض" مؤسسة قطاع خاص، معتمدة ومرخصة من قبل وزارة التجارة وجهة متخصصة بالمحتوى التوعوي التعليمي الصحي ومعتمدة من عدة جهات علمية محكمة عالمية، ولها الامكانيات في المساهمة بتنفيذ رؤية واهداف الاتحاد وتفعيل برامجه وروابطه، كما وصفتها مذكرة التفاهم بأنها "أكبر منصة عربية توعوية رقمية بالعالم".

أخبار تهمك

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ 41 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

تعرف على آخر تطورات صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

12:00 م

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

03:31 م

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان