الأحد.. توقيع مذكرة بين "الأطباء العرب" و"نبض" اللبنانية



أعلن الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع منظومة نبض للتوعية والإعلام الصحي اللبنانية، الأحد المقبل بمقر الاتحاد بدار الحكمة بالقاهرة، من أجل تحقيق التعاون اللازم في تقديم البرامج المهنية والتدريبية المتخصصة؛ لتحقيق التنمية المهنية بالدول العربية.



ويمثل اتحاد الأطباء العرب في توقيع اتفاقية التعاون؛ الاستاذ الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للاتحاد، فيما يمثل منظومة نبض للتوعية والإعلام الصحي، الأستاذ عدنان أبو شرار رئيس مجلس إدارة المنظومة.



وبهذه المناسبة، يعقد اتحاد الأطباء العرب مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد المقبل للإعلان عن تفاصيل وبنود اتفاقية التعاون مع منصة نبض للتوعية والإعلام الصحي، بحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والصحفية، إضافة إلى تغطية خاصة لعدد من القنوات الفضائية المحلية والعربية.



وتأتي مذكرة التفاهم تلك، استكمال للدور الذي يلعبه اتحاد الأطباء العرب في تحقيق التنمية المهنية في الاقطار العربية، وتقديم خدماته للمنظمات الحكومية، ومنظمات الاعمال، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية من خلال تقديم البرمج المهنية والتدريب المتخصصة.



وتتضمن مذكرة التفاهم بين الاتحاد ومنصة نبض للتعليم والتوعية والاعلام الصحي، الاتفاق على إعتماد "منصة نبض" كتعليم مستمر للاطباء من أجل تحديث المعلومات الطبية، وفق آخر الدراسات والابحاث العلمية المحكمة من جهات مرجعية عالمية متخصصة، والتوعية الصحية للمرضى والبيئة المرافقة للعيادات والمنشآت الطبية.



وتستند مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الجانبين إلى أن اتحاد الأطباء العرب مؤسسة رائدة في التنمية المهنية والطبية والتكامل الصحي العربي، إضافة إلى نشر رسالة الطب الانسانية في جميع أرجاء الوطن العربي والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للاطباء والفرق الطبية المعاونة وتحقيق التنمية المهنية والعلمية والبحثية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية الطبية من خلال لجانه وروابطه العلمية والمهنية.



كما أبرز الاتفاق أن "نبض" مؤسسة قطاع خاص، معتمدة ومرخصة من قبل وزارة التجارة وجهة متخصصة بالمحتوى التوعوي التعليمي الصحي ومعتمدة من عدة جهات علمية محكمة عالمية، ولها الامكانيات في المساهمة بتنفيذ رؤية واهداف الاتحاد وتفعيل برامجه وروابطه، كما وصفتها مذكرة التفاهم بأنها "أكبر منصة عربية توعوية رقمية بالعالم".