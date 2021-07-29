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مجلس الوزراء يجدد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية لمنظومة السلع التموينية عاما

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت، وفرست داتا، وأفت) لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022، بنفس فئة التعامل لمنظومة السلع التموينية، وذلك في إطار الحرص على استقرار منظومة الخبز والسلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين، مع العمل على تنقية البطاقات التموينية، ووصول الدعم لمستحقيه.


كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني المنعقدة بتاريخ 25 يوليو الجاري لعدد 76 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعًا.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (47) المنعقد في 8 يوليو الجاري، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل بشأن 30 قضية نزاع.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع مركز نُظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي؛ لصيانة وتشغيل وتطوير منظومة الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح)؛ ضمانا لاستمرار عمل المنظومة والحفاظ على كفاءة عملها كمشروع قومي يخدم القطاع الزراعي في مصر، وحفاظا على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية في هذا المشروع.

وتم خلال الاجتماع الإحاطة بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج نحو 3،448 مليار جنيه بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خط المونوريل ( العاصمة الإدارية، و6 أكتوبر) ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء.

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