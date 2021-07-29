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ريان يطلق جديده "بعدك بتحنّ".. وما علاقة "أحلى غرام"؟
الخميس 29/يوليو/2021 - 03:23 م
نور طلعت
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أطلق الفنان اللبناني ريان أغنية جديدة بعنوان "بعدك بتحن" من كلمات أحمد عصام وألحان وتوزيع جو قصيفي ومن إنتاج RAproductions.
ويشار إلى أن الاسمر سبق أن فاجأ ريان بمشروع الأغنية بمناسبة عيد ميلاده، واستطاع فريق عمل الأسمر انجازها بأقل من أسبوع واحد.
وتضمنت أغنية ريان الجديدة جزءً من أغنيته السابقة " أحلى غرام" من كلمات ريان وألحان الراحل جان صليبا، كما ظهر في الكليب مرتدياً نظارات شمسية وقميصاً أبيض واكسسوارات من الذهب.
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