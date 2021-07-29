Advertisements

منعهما من الغش.. تحرير محضرين لطالبين لتعديهما على ملاحظ

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements


رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، تعدي طالبين على ملاحظ بلجنة المدرسة الإعدادية للبنات القديمة، عقب تهديده لرغبتهم في الغش، بالإضافة لتجاوزهم في حق زملائهما، وتحرر محضر بالواقعة.
وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهًا بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها، وعلى جانب أخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم: إن 6 ألفا و345 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية أدوا امتحان مادة اللغة الانجليزية، وتغيب عن أداء الامتحان 16طالب وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.8٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

تعرف على آخر تطورات صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ 13 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

12:00 م

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

03:31 م

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان