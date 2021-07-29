منعهما من الغش.. تحرير محضرين لطالبين لتعديهما على ملاحظ

وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهًا بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها، وعلى جانب أخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع.



وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم: إن 6 ألفا و345 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية أدوا امتحان مادة اللغة الانجليزية، وتغيب عن أداء الامتحان 16طالب وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.8٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.



وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، تعدي طالبين على ملاحظ بلجنة المدرسة الإعدادية للبنات القديمة، عقب تهديده لرغبتهم في الغش، بالإضافة لتجاوزهم في حق زملائهما، وتحرر محضر بالواقعة.