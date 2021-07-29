Advertisements

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن حقيقة انتقال رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي وقائد المنتخب الأولمبي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولو بيراميدز يدرسون إجراء صفقة تبادلية كبرى مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن رمضان صبحي يعتبر هو العمود الفقري لهذه الصفقة الكبرى، حيث يسعى مسئولى القلعة البيضاء للحصول على خدمات اللاعب مقابل التخلي عن عبدالله جمعة وأحد من ثنائي حراس المرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك "محمد عواد ، محمد أبو جبل".

وأكد المصدر أن رمضان صبحي نجم الأهلي السابق رحب بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء في وقت سابق وهو ما جعل مجلس إدارة نادي بيراميدز يوافق على أجراء هذه الصفقة.

وتابع، أنه من المتوقع أجراء أكثر من صفقة مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة في ظل تواجد العلاقات الطيبه التي تجمع بين مجلس إدارة نادي بيراميدز ومجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على آخر تطورات صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

12:00 م

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

03:31 م

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان