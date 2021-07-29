خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن حقيقة انتقال رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي وقائد المنتخب الأولمبي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولو بيراميدز يدرسون إجراء صفقة تبادلية كبرى مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشار المصدر إلى أن رمضان صبحي يعتبر هو العمود الفقري لهذه الصفقة الكبرى، حيث يسعى مسئولى القلعة البيضاء للحصول على خدمات اللاعب مقابل التخلي عن عبدالله جمعة وأحد من ثنائي حراس المرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك "محمد عواد ، محمد أبو جبل".





وأكد المصدر أن رمضان صبحي نجم الأهلي السابق رحب بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء في وقت سابق وهو ما جعل مجلس إدارة نادي بيراميدز يوافق على أجراء هذه الصفقة.





وتابع، أنه من المتوقع أجراء أكثر من صفقة مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة في ظل تواجد العلاقات الطيبه التي تجمع بين مجلس إدارة نادي بيراميدز ومجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة.



