ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الخميس، علي ارتفاع حيث صعد مؤشرها العام 0.58%، وارتفع السوق الأول 0.76%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.06% و0.45% على الترتيب ، وزادت سيولة البورصة اليوم بنحو 25.2% لتصل إلى 73.51 مليون دينار مقابل 58.72 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 26.8% لتبلغ 425.96 مليون سهم مقابل 335.95 مليون سهم بجلسة الأربعاء.





وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الخدمات الاستهلاكية والمنافع بنفس نسبة النمو البالغة 0.89%، بينما تراجع 7 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 1.89%.





وجاء سهم "امتيازات" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 10%، فيما تصدر سهم "منشآت" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 10.90%.



