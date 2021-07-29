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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الخميس 29/يوليو/2021 - 03:27 م
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الخميس، علي ارتفاع حيث صعد مؤشرها العام 0.58%، وارتفع السوق الأول 0.76%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.06% و0.45% على الترتيب ، وزادت سيولة البورصة اليوم بنحو 25.2% لتصل إلى 73.51 مليون دينار مقابل 58.72 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 26.8% لتبلغ 425.96 مليون سهم مقابل 335.95 مليون سهم بجلسة الأربعاء.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الخدمات الاستهلاكية والمنافع بنفس نسبة النمو البالغة 0.89%، بينما تراجع 7 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 1.89%.
وجاء سهم "امتيازات" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 10%، فيما تصدر سهم "منشآت" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 10.90%.
وتصدر سهم "بيتك" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 8.93 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 1.03%، بينما تصدر سهم "بريق القابضة" نشاط الكميات بتداول 78.79 مليون سهم مُتراجعاً بواقع 7.35%.
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