مقتل 18 مدنيا في النيجر جراء هجوم قرب الحدود مع مالي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بمقتل 18 مدنيا في النيجر جراء هجوم قرب الحدود مع مالي.

وفي وقت سابق، قتل مسلحون 19 قرويا في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي حيث استهدف المتشددون الأهالي المدنيين بصورة متزايدة هذا العام.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن رئيس بلدية تونكيويندي، كاريجو حمادو، قوله إن الهجوم وقع أمس الخميس في قرية دانغا زاوني بمنطقة تيابيري في غرب النيجر، ولم يذكر الجهة المسؤولة عن العملية.

وقد أسفر الهجوم عن مقتل 19 مدنيا، حيقث قتل 3 أشخاص في القرية وقتل الباقون في الحقول.