Advertisements

مقتل 18 مدنيا في النيجر جراء هجوم قرب الحدود مع مالي

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بمقتل 18 مدنيا في النيجر جراء هجوم قرب الحدود مع مالي.

 

وفي وقت سابق، قتل مسلحون 19 قرويا في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي حيث استهدف المتشددون الأهالي المدنيين بصورة متزايدة هذا العام.

 

ونقلت وكالة "رويترز"، عن رئيس بلدية تونكيويندي، كاريجو حمادو، قوله إن الهجوم وقع أمس الخميس في قرية دانغا زاوني بمنطقة تيابيري في غرب النيجر، ولم يذكر الجهة المسؤولة عن العملية.

 

وقد أسفر الهجوم عن مقتل 19 مدنيا، حيقث قتل 3 أشخاص في القرية وقتل الباقون في الحقول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح مقتل 18 مدني مالي النيجر

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ 39 دقيقة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل 12 مدنيًا على الأقل في هجوم مسلح شمال شرق مالي

مقتل 12 مدنيًا من الطوارئ في هجوم بشمال شرق مالي

مقتل 10 عسكريين في مالي جراء هجوم إرهابي

قتلى ومفقودون في هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي

النيجر: مقتل 14 جندي في هجوم إرهابي على منطقة تيلابيري

مصرع 25 جنديا في هجوم إرهابي غرب النيجر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

12:00 م

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

03:31 م

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان