"الأطباء": مد فترة التنازلات في انتخابات التجديد النصفي للتاسعة مساء

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، مد فترة التنازلات حتى التاسعة مساء اليوم الخميس، تيسيرًا على الأطباء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية.



وكانت فتحت نقابة الأطباء، باب التنازلات الاثنين الماضي أمام مرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، على مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، لعضوية مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، على أن يستمر باب التنازلات مفتوح حتى يوم 29 يوليو الجاري.



تنازلات انتخابات الأطباء

ويأتي فتح باب التنازلات أمام المرشحين، خاصة وأنه يحق لأي طبيب الترشح على أكثر من مقعد، في الانتخابات وبعدها يستقر على المقعد الأنسب له بين منافسيه، فهناك عدد كبير وفقا للقائمة الأولية للمرشحين ترشحوا على مقعد مجلس النقابة العامة، وكذلك مقعد لأحد القطاعات.



مرشحو انتخابات نقابة الأطباء



وكان قد تقدم 51 مرشحا لعضوية المجلس فوق السن، و40 لعضوية تحت السن، منهم 35 مرشحا فوق السن و26 مرشحا تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، ولقطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، ولقطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن، وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن، وشرق الدلتا 6 فوق السن، وشمال وجه قبلي 10 مرشحين أقل من 15 سنة، وجنوب وجه قبلى 2 مرشحين فوق السن.



ووفقا للجدول المعلن مسبقا للانتخابات، فمن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين على كافة المقاعد يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، على أن يتم إجراء الانتخابات 8 أكتوبر المقبل.



12 عضوا انتهت مدنهم في مجلس الأطباء



وتشمل قائمة الخارجين من المجلس لانقضاء مدتهم القانونية، كلا من الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتورة نجوى الشافعي عن قطاع شرق الدلتا، والدكتور محمد سلامة عن قطاع وسط الدلتا، والدكتور كريم مصباح عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور عمرو فاروق عن جنوب الصعيد، والدكتور أحمد فتحي عن القاهرة، والدكتور طارق ملوخية عن قطاع غرب الدلتا، كما ستنتهي مدة كل من الدكتور محمد عبدالحميد والدكتورة شيرين المهندس، والدكتور محمد عبدالناصر، والدكتور محسن عزام، والدكتور جورج عبد الفادي.