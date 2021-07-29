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تسجيل وتحصيل فواتير المياه بالقليوبية بأجهزة "هاند هيلد"

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، اليوم، بقيادات القطاع التجاري لبدء خطوات جديدة للاعتماد على "الهاند هيلد"، وهو نظام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات بطريقة إلكترونية.

يأتي ذلك تماشيا وتنفيذا لسياسة الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.

كما أعلن مجاهد، أن الشركة قامت بالفعل البدء في استخدام نظام الهاند هيلد بفروع القناطر الخيرية والخصوص والخانكة شمال وجنوب، وقليوب، في تقدير استهلاك المواطنين، موضحًا أن بعد التطبيق قلت شكاوى المواطنين من الفواتير التي تصلهم.

كما تقوم الشركة بعمل ورش تدريب للمحصلين والقراء على نظام استخدامه وكيفية العمل به حتى يتمكنوا من التعامل معه بكفاءة ومواكبة التطورات بمجال القراءة والتحصيل.

وأضاف "مجاهد"، أن استخدام أجهزة الهاند هيلد ستضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة علي إلزامها للقارىء بتصوير العدادات بشكل عشوائي بعد إدخال القراءة في حالات معينة مثل الااستهلاكات المرتفعة والصفرية والسالبة، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري، وضمان عدم التلاعب في القراءة وضمان حق المواطن، والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدنى إحتمالات لأية أخطاء.

كما تضمن الاجتماع سبل لبحث أي معوقات تتعلق بالقطاع التجاري، وتذليل أي صعوبات تواجه العملاء، ومتابعه موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى والتشديد على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها من تأثير على ضغوط المياه.

وأوضح رئيس الشركة، أن الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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