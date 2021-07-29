تسجيل وتحصيل فواتير المياه بالقليوبية بأجهزة "هاند هيلد"

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تسجيل وتحصيل فواتير المياه بالقليوبية بأجهزة "هاند هيلد"
الخميس 29/يوليو/2021 - 03:32 م
محمد ضوه
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اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، اليوم، بقيادات القطاع التجاري لبدء خطوات جديدة للاعتماد على "الهاند هيلد"، وهو نظام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات بطريقة إلكترونية.
يأتي ذلك تماشيا وتنفيذا لسياسة الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.
كما أعلن مجاهد، أن الشركة قامت بالفعل البدء في استخدام نظام الهاند هيلد بفروع القناطر الخيرية والخصوص والخانكة شمال وجنوب، وقليوب، في تقدير استهلاك المواطنين، موضحًا أن بعد التطبيق قلت شكاوى المواطنين من الفواتير التي تصلهم.
كما تقوم الشركة بعمل ورش تدريب للمحصلين والقراء على نظام استخدامه وكيفية العمل به حتى يتمكنوا من التعامل معه بكفاءة ومواكبة التطورات بمجال القراءة والتحصيل.
وأضاف "مجاهد"، أن استخدام أجهزة الهاند هيلد ستضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة علي إلزامها للقارىء بتصوير العدادات بشكل عشوائي بعد إدخال القراءة في حالات معينة مثل الااستهلاكات المرتفعة والصفرية والسالبة، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري، وضمان عدم التلاعب في القراءة وضمان حق المواطن، والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدنى إحتمالات لأية أخطاء.
كما تضمن الاجتماع سبل لبحث أي معوقات تتعلق بالقطاع التجاري، وتذليل أي صعوبات تواجه العملاء، ومتابعه موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى والتشديد على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها من تأثير على ضغوط المياه.
وأوضح رئيس الشركة، أن الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك تماشيا وتنفيذا لسياسة الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.
كما أعلن مجاهد، أن الشركة قامت بالفعل البدء في استخدام نظام الهاند هيلد بفروع القناطر الخيرية والخصوص والخانكة شمال وجنوب، وقليوب، في تقدير استهلاك المواطنين، موضحًا أن بعد التطبيق قلت شكاوى المواطنين من الفواتير التي تصلهم.
كما تقوم الشركة بعمل ورش تدريب للمحصلين والقراء على نظام استخدامه وكيفية العمل به حتى يتمكنوا من التعامل معه بكفاءة ومواكبة التطورات بمجال القراءة والتحصيل.
وأضاف "مجاهد"، أن استخدام أجهزة الهاند هيلد ستضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة علي إلزامها للقارىء بتصوير العدادات بشكل عشوائي بعد إدخال القراءة في حالات معينة مثل الااستهلاكات المرتفعة والصفرية والسالبة، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري، وضمان عدم التلاعب في القراءة وضمان حق المواطن، والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدنى إحتمالات لأية أخطاء.
كما تضمن الاجتماع سبل لبحث أي معوقات تتعلق بالقطاع التجاري، وتذليل أي صعوبات تواجه العملاء، ومتابعه موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى والتشديد على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها من تأثير على ضغوط المياه.
وأوضح رئيس الشركة، أن الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
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