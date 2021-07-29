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فؤاد عبد الواحد يطرح كليب "غن" بمشاركة شيلاء سبت

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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بعد أن نشر صورتهما وأثارت الجدل والتساؤلات بين الجمهور، عرض الفنان فؤاد عبدالواحد مقطع من أحدث أغنياته المصوّرة بعنوان "غن" والذي شاركته به الممثلة شيلاء سبت، من ألحان الموسيقار د.طلال وكلمات فهد عافت، ومن إخراج ياسر الياسري، وذلك عبر قناة روتانا في موقع اليوتيوب.

وأبدت شيلاء سبت سعادتها بمشاركة فؤاد عبد الواحد في الكليب الجديد، وقالت عبر جميع حساباتها في مواقع وسائل التواصل الإجتماعي، قائلة: "بصراحة ما توقعت اللي صار مع صورتي مع الاخ والصديق الفنان فؤادعبد الواحد.. حتى ما لحقت أرد.. لكن أبشركم جمعني معاه كليب روعة لأغنية "غن" الحان الموسيقار طلال واخراج ياسر الياسري.، واضافت "فواد مثل اخوي.. عطوني رايكم فينا بالكليب .. حلوين؟؟ "

ومن جهته نشر فؤاد عبد الواحد مقطع مصور من أغنيته عبر حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي وعلق قائلاً: "يا جماعة، شيلاء سبت أخت وصديقة اجتمعت أنا وياها في أغنيتي المصورة الجديدة"غن" الحان الموسيقارطلال وكلمات فهد عافت وتوزيع زيد نديم ومكس وماستر جاسم محمد واخراج ياسر الياسري .. تفاعلكم مع الصورة دليل محبتكم وإهتمامكم.. كل التقدير والحب لكم .. وانتظر رايكم بالكليب على قناة روتانا باليوتيوب".

هذا وكان المخرج ياسر الياسري قد صوّر العمل على مدار يومين عمل في عدد من المناطق والمواقع في مدينة دبي، ومنها المنطقة السياحية "حتا"، ضمن أعلى وأضخم إمكانيات التصوير.

وكان فؤاد قد أصدر أغنية "غن" من الحان الموسيقار طلال في الميني ألبوم الجديد "حلم ولا علم" وهي الأغنية الثالثة الذي يصورها من الألبوم بعد أغنية "حلم ولا علم" من إخراج ياسر الياسري أيضاً، وأغنية "ارحم مشاعرنا" من إخراج بسام الترك.

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