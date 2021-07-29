العسيلي وروبي ورضا البحراوي في حفل غنائي بمدينة العلمين الجديدة



ومن المقرر أن يقدم العسيلي ، في الحفل باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.



ويشاركه في الحفل كل من الفنانة روبي، والمطرب رضا البحراوي، حيث يقدم كل منهم فقرة غنائية وبالفقرة العديد من الأغاني.



يذكر أن آخر أعمال المطرب محمود العسيلي أغنيه "علي خدك" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، توزيع على فتح الله، تسجيل محمد صقر، وحققت الأغنية نجاح كبير فور طرحها عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" بالإضافة إلى نسب مشاهدات عالية على نفس الموقع.



وتستعد روبي، لاطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان "أمك وأبوك" وذلك يوم ٢ أغسطس المقبل.

يستعد النجم محمود العسيلي ، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً بمدينة العلمين الجديدة يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك على هامش مهرجان الماسة بالعلمين، بموسمه الثاني.