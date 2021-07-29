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إنقلاب ترويسكل وإصابة سائقه بالفيوم

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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اصيب شخص في العقد الثالث من العمر أثناء توجه إلى قرية تطون التابعة لمركز اطسا بسبب إنقلاب الترويسكل الخاص به عند كوبري الخوري مما أدى إلى إصابة بإصابات مختلفة

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أسامة أبو طالب مامؤر مركز شرطة اطسا بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب ترويسكل بمنطقة الخوري التابعة للوحدة المحلية لقرية تطون.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة اطسا برئاسة المقدم أحمد الشريف رئيس مباحث المركز وتبين إنقلاب ترويسكل باحدي منحنيات بسبب السرعة الزائدة وإصابة السائق بإصابات مختلفة وتم نقله بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى اطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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